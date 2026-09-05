Агент Сафонов: могу себе представить «Зенит» без Семака, в футболе всякое бывает

«Сложно сказать, что в голове у руководителей «Зенита», но в футболе все может быть. Лично я могу себе представить «Зенит» без Семака.
Думаю, что если его уберут или он сам уйдет, то клуб будет рассматривать иностранца. Но с другой стороны, еще ничего не решено, вся борьба впереди. Но то, что с игрой проблемы, — факт. Нужно искать решения», — сказал агент.
ЦСКА набрал 15 очков и поднялся на второе место в таблице РПЛ. «Зенит» с 12 очками располагается на четвертой строчке.
В следующем матче чемпионата «Зенит» примет «Локомотив» 12 сентября, ЦСКА сыграет дома с «Рубином» в этот же день.