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Агент Сафонов: могу себе представить «Зенит» без Семака, в футболе всякое бывает

Футбольный агент Алексей Сафонов в беседе с Rusfootball.info высказался о возможном уходе Сергея Семака из «Зенита».
Фото: ФК "Зенит"
На данный момент команда Семака отстает от первого места на 7 очков.

«Сложно сказать, что в голове у руководителей «Зенита», но в футболе все может быть. Лично я могу себе представить «Зенит» без Семака.

Думаю, что если его уберут или он сам уйдет, то клуб будет рассматривать иностранца. Но с другой стороны, еще ничего не решено, вся борьба впереди. Но то, что с игрой проблемы, — факт. Нужно искать решения», — сказал агент.

ЦСКА набрал 15 очков и поднялся на второе место в таблице РПЛ. «Зенит» с 12 очками располагается на четвертой строчке.
В следующем матче чемпионата «Зенит» примет «Локомотив» 12 сентября, ЦСКА сыграет дома с «Рубином» в этот же день.

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