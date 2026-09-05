По информации журналиста Сергея Ильева, петербургский клуб достиг договорённости о трансфере 21-летнего футболиста.
В случае завершения сделки "Зенит" рассчитывает отправить Дегтева в аренду в "Оренбург".
"Спартак" ранее прекратил переговоры по вратарю, тогда как "Динамо" сохраняет интерес к игроку, но, по данным источника, уже не успеет повлиять на ситуацию.
В нынешнем розыгрыше Первой лиги Дегтев провёл девять матчей и пропустил 11 мячей.
Дёгтев вместо "Спартака" перейдёт в другой клуб РПЛ - источник
"Зенит" близок к приобретению голкипера "Сочи" Александра Дегтева.
Фото: ФК "Зенит"