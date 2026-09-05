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"Значит, так и должно быть". Аршавин прокомментировал поражение "Зенита"

Андрей Аршавин считает, что "Зенит" потерял целостность игры после перерыва в матче с ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
По мнению экс-футболиста петербуржцев, во втором тайме хозяевам не хватало скорости и комбинационного футбола.

- Раз так случилось, значит, так должно было быть. Структура "Зенита" во втором тайме была разрушена. Не было комбинаций, не было скорости, не было моментов. Соболев забил супергол головой, и в тот момент казалось, что у "Зенита" будет больше шансов выиграть, чем у ЦСКА, - сказал Аршавин в эфире "Матч Премьер".

ЦСКА повёл в счёте благодаря пенальти Ивана Облякова в концовке первого тайма. Александр Соболев восстановил равенство после перерыва, но в компенсированное время Обляков забил второй мяч и принёс армейцам победу - 2:1.

После семи туров ЦСКА с 15 очками занимает второе место в РПЛ, а "Зенит" набрал 12 баллов и располагается на четвёртой строчке.

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