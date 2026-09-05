"Значит, так и должно быть". Аршавин прокомментировал поражение "Зенита"

Фото: ФК "Зенит"

- Раз так случилось, значит, так должно было быть. Структура " Зенита " во втором тайме была разрушена. Не было комбинаций, не было скорости, не было моментов. Соболев забил супергол головой, и в тот момент казалось, что у "Зенита" будет больше шансов выиграть, чем у ЦСКА , - сказал Аршавин в эфире "Матч Премьер".

По мнению экс-футболиста петербуржцев, во втором тайме хозяевам не хватало скорости и комбинационного футбола.ЦСКА повёл в счёте благодаря пенальти Ивана Облякова в концовке первого тайма. Александр Соболев восстановил равенство после перерыва, но в компенсированное время Обляков забил второй мяч и принёс армейцам победу - 2:1.После семи туров ЦСКА с 15 очками занимает второе место в РПЛ, а "Зенит" набрал 12 баллов и располагается на четвёртой строчке.