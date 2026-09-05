Круговой - о победе над "Зенитом": вдвойне приятно мне как петербуржцу

- Гордость за пацанов, что смогли в концовочке урвать победу и забить такой важный, красивый мяч. Не знаю, может, просто очень хотели победить. На "Газпром Арене" давно не побеждали, поэтому вдвойне приятно и мне как петербуржцу, - сказал Круговой в эфире "Матч ТВ".
Футболист отыграл встречу полностью и не отметился результативными действиями. ЦСКА победил со счётом 2:1, набрал 15 очков и после семи туров занимает второе место в РПЛ. Следующим соперником армейцев станет "Рубин" - матч пройдёт 12 сентября.