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Круговой - о победе над "Зенитом": вдвойне приятно мне как петербуржцу

Данил Круговой признался, что победа над "Зенитом" в Санкт-Петербурге стала для него особенно приятной.
Фото: РПЛ
Защитник ЦСКА отметил настрой армейцев, которые в концовке продолжили искать возможность забить решающий мяч.

- Гордость за пацанов, что смогли в концовочке урвать победу и забить такой важный, красивый мяч. Не знаю, может, просто очень хотели победить. На "Газпром Арене" давно не побеждали, поэтому вдвойне приятно и мне как петербуржцу, - сказал Круговой в эфире "Матч ТВ".

Футболист отыграл встречу полностью и не отметился результативными действиями. ЦСКА победил со счётом 2:1, набрал 15 очков и после семи туров занимает второе место в РПЛ. Следующим соперником армейцев станет "Рубин" - матч пройдёт 12 сентября.

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