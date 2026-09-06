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"Балтика" отдаст 150 млн рублей за форварда "Ростова" - источник

Нападающий близок к переходу в новый клуб.
Фото: ФК "Ростов"
Как утверждает источник, центральный нападающий "Ростова" Егор Голенков продолжит карьеру в "Балтике".

Сообщается, что клубы согласовали все детали трансфера и в понедельник 27-летний игрок пройдет медосмотр в калининградском клубе.

Отмечается, что сумма сделки составит 150 миллионов рублей, контракт будет заключен до лета 2029 года.

Голенков защищает цвета "Ростова" с февраля 2022 года. Его нынешнее соглашение с клубом истекает в конце декабря 2027-го. В это сезоне форвард принял участие в 3 матчах РПЛ и 2 играх Кубка России, в которых провел на поле 162 минуты и не отличился результативными действиями.

Источник: журналист Иван Карпов

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