Гасилин: если такой пенальти поставили в ворота "Зенита", нужно было ставить и в ворота ЦСКА

Если такой пенальти поставили в ворота "Зенита", то за идентичный момент нужно было ставить и в ворота ЦСКА" - сказал Гасилин в эфире "Матч ТВ".
Вчера, 5 сентября, "Зенит" уступил у себя дома московскому ЦСКА в центральной игре седьмого тура чемпионата России. Матч проходил в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 1:2 в пользу гостей. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Прокоповым из Ярославля.
Напомним, на 45+8-й минуте в ворота хозяев поля был назначен пенальти, который успешно реализовал полузащитник Иван Обляков. В концовке поединка похожий эпизод произошел у ворот "армейцев", однако арбитры не увидели нарушения правил.