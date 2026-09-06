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Гасилин: если такой пенальти поставили в ворота "Зенита", нужно было ставить и в ворота ЦСКА

Бывший игрок "Зенита" Алексей Гасилин высказал о центральном матче 7-го тура РПЛ против ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
"Первый тайм был шикарный – классный прессинг с первой минуты. "Зени" два-?три мяча должен был забить. ЦСКА перетерпел и воспользовался одним из моментов.

Если такой пенальти поставили в ворота "Зенита", то за идентичный момент нужно было ставить и в ворота ЦСКА" - сказал Гасилин в эфире "Матч ТВ".

Вчера, 5 сентября, "Зенит" уступил у себя дома московскому ЦСКА в центральной игре седьмого тура чемпионата России. Матч проходил в Санкт-Петербурге и завершился со счетом 1:2 в пользу гостей. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Прокоповым из Ярославля.

Напомним, на 45+8-й минуте в ворота хозяев поля был назначен пенальти, который успешно реализовал полузащитник Иван Обляков. В концовке поединка похожий эпизод произошел у ворот "армейцев", однако арбитры не увидели нарушения правил.

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