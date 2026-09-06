В эти минуты стартовал матч 7-го тура РПЛ между махачкалинским "Динамо" и московской "Родиной". Игра проходит на стадионе "Анжи Арена" в Каспийске, на данный момент счет не открыт - 0:0.
Уже в самом дебюте встречи, на 8-й минуте, гости остались в меньшинстве. После вмешательства ВАР прямая красная карточка была показана нападающему Герману Онугхе.
"Родина" осталась вдесятером на 8-й минуте матча против "Динамо" Мх
Московская "Родина" осталась в мненьшинстве в самом начале игры 7-го тура РПЛ.
Фото: скриншот трансляции