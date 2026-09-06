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Нападающий "Оренбурга" отметился результативным действием, впервые сыграв в этом сезоне

Чилиец отличился в матче 7-го тура РПЛ против "Акрона" (2:2).
Фото: ФК "Оренбург"
Завершился матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги между "Оренбургом" и "Акроном". Игра проходила на стадионе "Газовик" в Оренбурге и закончилась вничью со счетом 2:2.

Нападающий оренбургской команды Хорди Томпсон впервые вышел на поле в этом сезоне, появившись на 80-й минуте встречи, и отметился результативной передачей, которая помогла хозяевам поля уйти от поражения.

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