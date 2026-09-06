Радимов - о поражении "Спартака": сколько дифирамбов пелось? А "Динамо" уже их обогнало

Фото: ФК "Спартак"

- Все абсолютно по делу. " Динамо " прибавляет. Команда прибавляет физически, команда начинает понимать, что от нее требуется. Сколько дифирамбов пелось " Спартаку " в начале чемпионата? А "Динамо" уже их обогнало, - передаёт слова Радимова "Матч ТВ".

Бывший футболист отметил прогресс команды Сандро Шварца.Отвечая на вопрос о причинах поражения "Спартака", Радимов выделил потерю одного из лидеров команды.- Ключевое - это потеря Барко. С ним это одна команда. Вот вам разница, - добавил эксперт."Динамо" одержало волевую победу со счётом 2:1 и набрало 13 очков. Бело-голубые поднялись на третье место в РПЛ, опередив "Спартак", который с тем же количеством баллов располагается на четвёртой позиции.