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Радимов - о поражении "Спартака": сколько дифирамбов пелось? А "Динамо" уже их обогнало

Владислав Радимов считает закономерной победу "Динамо" над "Спартаком" в московском дерби.
Фото: ФК "Спартак"
Бывший футболист отметил прогресс команды Сандро Шварца.

- Все абсолютно по делу. "Динамо" прибавляет. Команда прибавляет физически, команда начинает понимать, что от нее требуется. Сколько дифирамбов пелось "Спартаку" в начале чемпионата? А "Динамо" уже их обогнало, - передаёт слова Радимова "Матч ТВ".

Отвечая на вопрос о причинах поражения "Спартака", Радимов выделил потерю одного из лидеров команды.

- Ключевое - это потеря Барко. С ним это одна команда. Вот вам разница, - добавил эксперт.

"Динамо" одержало волевую победу со счётом 2:1 и набрало 13 очков. Бело-голубые поднялись на третье место в РПЛ, опередив "Спартак", который с тем же количеством баллов располагается на четвёртой позиции.

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