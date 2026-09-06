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Аршавин назвал главную проблему "Зенита" в матче с ЦСКА

Андрей Аршавин раскритиковал игру "Зенита" во втором тайме встречи с ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
Бывший футболист петербургского клуба заявил, что после перерыва команда показала свою худшую версию.

- Во втором тайме матча против армейцев "Зенит" показал свою худшую версию. Опять все было медленно, никаких комбинаций, никакой стройности в игре. Не знаю, с чем это связано. Просто раньше у зенитовцев были сплошь победы, и эти проблемы в игре не бросались в глаза. А сейчас "Краснодар" ушел в отрыв на семь очков, и это уже немало, - цитирует Аршавина "Матч ТВ".

Петербуржцы уступили ЦСКА со счётом 1:2, пропустив решающий мяч на 90+8-й минуте. После семи туров "Зенит" с 12 очками располагается на пятой строчке чемпионата России, отставая от лидирующего "Краснодара" на семь баллов.

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