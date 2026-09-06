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Тюкавин объяснил своё удаление в матче со "Спартаком"

Константин Тюкавин признал своей ошибкой эпизод, который завершился его удалением в дерби со "Спартаком".
Фото: ФК "Динамо"
Форвард "Динамо" подчеркнул, что не пытался нанести травму защитнику красно-белых Александеру Джику.

- Если вы видели, то защитники "Спартака" весь матч играли против меня плотно один в один. Умысла нанести травму точно не было. Он упал, схватился за что-то. Судья решил показать красную. Значит, красная. Я особо не спрашивал. Посмотрели - красная. Я допустил ошибку, буду учиться, - цитирует Тюкавина "Матч ТВ".

На 72-й минуте Тюкавин получил прямую красную карточку после того, как попал рукой в область головы Джику. Несмотря на игру в меньшинстве в концовке, бело-голубые сохранили преимущество и победили "Спартак" - 2:1.

Три очка в дерби позволили "Динамо" подняться на третье место в РПЛ. Следующим соперником москвичей станет "Оренбург".

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