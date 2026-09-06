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Галактионов высказался о Мостовом после победного гола в дебютном матче

Михаил Галактионов остался доволен дебютом Андрея Мостового за "Локомотив".
Фото: ФК "Локомотив"
Рулевой железнодорожников отметил, что после перехода полузащитника на фланг от него стало исходить больше остроты.

- У него была непривычная позиция сегодня. Как только на фланг перешел, стало больше индивидуальных действий, остроты, хороших моментов. Но его квалификация понятна. Тут вопрос его состояния и игрового тонуса. Но в нашей ситуации, чем больше качественных игроков у нас есть, тем лучше, - передаёт слова Галактионова "Матч ТВ".

Мостовой провёл первую встречу за московский клуб после перехода из "Зенита" на правах аренды. На 85-й минуте новичок забил единственный мяч в ворота "Балтики" и принёс железнодорожникам победу - 1:0.

Для "Локомотива" этот успех стал первым за семь туров РПЛ. С шестью очками команда занимает 13-е место.

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