Галактионов высказался о Мостовом после победного гола в дебютном матче

- У него была непривычная позиция сегодня. Как только на фланг перешел, стало больше индивидуальных действий, остроты, хороших моментов. Но его квалификация понятна. Тут вопрос его состояния и игрового тонуса. Но в нашей ситуации, чем больше качественных игроков у нас есть, тем лучше, - передаёт слова Галактионова "Матч ТВ".
Мостовой провёл первую встречу за московский клуб после перехода из "Зенита" на правах аренды. На 85-й минуте новичок забил единственный мяч в ворота "Балтики" и принёс железнодорожникам победу - 1:0.
Для "Локомотива" этот успех стал первым за семь туров РПЛ. С шестью очками команда занимает 13-е место.