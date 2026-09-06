"Я очень горд парнями". Шварц - после победы "Динамо" над "Спартаком"

- В первую очередь мы счастливы. Я очень горд парнями, что они добыли эту победу. Та реакция, которую команда показала, была хорошей, они проявили волю к победе. Мы продолжали гнуть свою линию, играли в интенсивный футбол. Поэтому я очень рад, что именно так все получилось. Даже после того, когда команда получила красную карточку, мы все равно пытались играть в футбол, - цитирует тренера "Матч ТВ".
По ходу встречи "Динамо" уступало в счёте, но сумело переломить игру и победить "Спартак" - 2:1. В концовке бело-голубые остались в меньшинстве после удаления Константина Тюкавина.
По итогам семи туров команда занимает третье место.