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"Я очень горд парнями". Шварц - после победы "Динамо" над "Спартаком"

Сандро Шварц остался доволен действиями "Динамо" в победном дерби со "Спартаком".
Фото: ФК "Динамо"
Наставник бело-голубых отметил характер футболистов и их стремление продолжать играть в свой футбол даже после удаления.

- В первую очередь мы счастливы. Я очень горд парнями, что они добыли эту победу. Та реакция, которую команда показала, была хорошей, они проявили волю к победе. Мы продолжали гнуть свою линию, играли в интенсивный футбол. Поэтому я очень рад, что именно так все получилось. Даже после того, когда команда получила красную карточку, мы все равно пытались играть в футбол, - цитирует тренера "Матч ТВ".

По ходу встречи "Динамо" уступало в счёте, но сумело переломить игру и победить "Спартак" - 2:1. В концовке бело-голубые остались в меньшинстве после удаления Константина Тюкавина.

По итогам семи туров команда занимает третье место.

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