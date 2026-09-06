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Шварц рассказал, чего ждёт от Тюкавина после красной карточки

Сандро Шварц поддержал Константина Тюкавина после удаления в матче "Динамо" со "Спартаком".
Фото: ФК " Динамо"
Наставник бело-голубых отметил характер нападающего и выразил уверенность, что произошедшее сделает футболиста сильнее.

- У нас не было возможности поговорить, потому что мы праздновали победу. Но я момент с красной карточкой не видел, надо проанализировать. Повторюсь: Костя - большая личность с характером. Его будет не хватать в следующем матче. Но мы уверены, что после этого удаления он вернется только сильнее, - передаёт слова Шварца "Матч ТВ".

Тюкавин получил прямую красную карточку за отмашку в сторону защитника красно-белых Александера Джику. "Динамо" в меньшинстве удержало преимущество и победило в дерби со счётом 2:1.

После семи туров бело-голубые набрали 13 очков и занимают третье место в РПЛ. 12 сентября команда Шварца дома встретится с "Оренбургом".

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