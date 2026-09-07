Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Рубин
19:30
АхматНе начат

Объявлены претенденты на приз лучшему игроку РПЛ за июль и август

Стали известны номинанты на награду лучшему футболисту месяца в РПЛ.

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила о старте голосования за лучшего игрока в июле и августе.

Напомним, победитель определяется по итогам опроса экспертов РПЛ и "Матч Премьер", а также голосования болельщиков.

По итогам 7 сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет "Краснодар", набравший 19 очков. Московский ЦСКА отстает от "быков" на четыре балла и находится на втором месте. Топ-3 замыкает столичное "Динамо" с 13 очками в своем активе.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится