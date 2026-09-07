Объявлены претенденты на приз лучшему игроку РПЛ за июль и август
Стали известны номинанты на награду лучшему футболисту месяца в РПЛ.
Пресс-служба Российской Премьер-Лиги объявила о старте голосования за лучшего игрока в июле и августе.
Напомним, победитель определяется по итогам опроса экспертов РПЛ и "Матч Премьер", а также голосования болельщиков.
По итогам 7 сыгранных туров турнирную таблицу чемпионата России возглавляет "Краснодар", набравший 19 очков. Московский ЦСКА отстает от "быков" на четыре балла и находится на втором месте. Топ-3 замыкает столичное "Динамо" с 13 очками в своем активе.