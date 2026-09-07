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"Крылья Советов" арендуют игрока "Локомотива" - источник

Футболист проведет этот сезон в Самаре.
Фото: ФК "Локомотив"
По данным источника, крайний нападающий московского "Локомотива" Никита Салтыков отправится в "Крылья Советов" на правах аренды.

В нынешнем сезоне 21-летний вингер принял участие в шести матчах РПЛ и двух играх Кубка России, в которых провел на поле всего 121 минуту и не отметился результативными действиями.

Салтыков ранее уже играл за "Крылья Советов". Нападающий покинул самарский клуб в январе 2024 года и пополнил стан "железнодорожников".

Источник: "Чемпионат"

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