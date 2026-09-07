Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Рубин
19:30
АхматНе начат

В "Балтике" рассказали о беседе с Талалаевым насчет его дисквалификаций

Гендиректор "Балтики" Равиль Измайлов рассказал об обсуждении с Андреем Талалаевым его дисквалификаций.
Фото: ФК "Зенит"
"Как отреагировали на дисквалификацию? Был серьезный разговор, очень долго разговаривали с Андреем Викторовичем. Думаю, все все усвоили и поняли.

Можно ли надеяться, что в будущем подобного не произойдет? Надеюсь на это. Были ли дисциплинарные санкции со стороны клуба? Да", - сказал Измайлов.

По итогам матча пятого тура РПЛ между "Балтикой" и казанским "Рубином" (1:1) КДК РФС вынес решение о дисквалификации главного тренера калининградцев Андрея Талалаева на четыре игры за оскорбительные действия. Позднее клуб публично подверг тренера критике.

Напомним, это уже не первое отстранение специалиста: в прошлом сезоне Талалаев дважды подвергался подобным дисциплинарным наказаниям.

Источник: "Матч ТВ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится