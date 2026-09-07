В "Балтике" рассказали о беседе с Талалаевым насчет его дисквалификаций

"Как отреагировали на дисквалификацию? Был серьезный разговор, очень долго разговаривали с Андреем Викторовичем. Думаю, все все усвоили и поняли.
Можно ли надеяться, что в будущем подобного не произойдет? Надеюсь на это. Были ли дисциплинарные санкции со стороны клуба? Да", - сказал Измайлов.
По итогам матча пятого тура РПЛ между "Балтикой" и казанским "Рубином" (1:1) КДК РФС вынес решение о дисквалификации главного тренера калининградцев Андрея Талалаева на четыре игры за оскорбительные действия. Позднее клуб публично подверг тренера критике.
Напомним, это уже не первое отстранение специалиста: в прошлом сезоне Талалаев дважды подвергался подобным дисциплинарным наказаниям.
Источник: "Матч ТВ"