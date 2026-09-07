В "Балтике" рассказали о беседе с Талалаевым насчет его дисквалификаций

Гендиректор "Балтики" Равиль Измайлов рассказал об обсуждении с Андреем Талалаевым его дисквалификаций.

Фото: ФК "Зенит"

"Как отреагировали на дисквалификацию? Был серьезный разговор, очень долго разговаривали с Андреем Викторовичем. Думаю, все все усвоили и поняли.