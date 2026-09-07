Газзаев раскритиковал Карседо после матча с "Динамо": как можно было оставить Даку в запасе?

"Как можно было оставить в запасе Даку? Почему Карседо не сыграл с первых минут в два нападающих, не выпустил Даку вместе с Угальде? А зачем же вы тогда приобретали этого форварда у "Рубина"? Чтобы держать на лавке в таком статусном матче? По-моему, тренер ошибся", — заявил Газзаев.
Специалист добавил, что в отсутствие Эсекьеля Барко "Спартаку" стоило сделать ставку на схему с двумя форвардами. Газзаев также предположил, что выбор стартового состава мог свидетельствовать о намерении Карседо сыграть на ничью.
Даку появился на поле лишь примерно за 15 минут до окончания встречи. "Спартак" открыл счет благодаря голу Пруцева, однако еще до перерыва "Динамо" ответило мячами Гладышева и Гомеса.
Источник: "Спорт-Экспресс"