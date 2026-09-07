Газзаев раскритиковал Карседо после матча с "Динамо": как можно было оставить Даку в запасе?

Фото: Александр Федоров, "СЭ"

"Как можно было оставить в запасе Даку? Почему Карседо не сыграл с первых минут в два нападающих, не выпустил Даку вместе с Угальде? А зачем же вы тогда приобретали этого форварда у "Рубина"? Чтобы держать на лавке в таком статусном матче? По-моему, тренер ошибся", — заявил Газзаев.