Фанаты сербского клуба "Црвена Звезда", которые обычно поддерживают отношения с болельщиками "Спартака", во время матча с "Партизаном" на стадионе в Белграде развернули баннер на русском языке: "Шиптарь в клубе — позор для Спартака". Одновременно они скандировали: "Русские и сербы — братья навсегда!".
Таким образом ультрас выразили недовольство трансфером албанского нападающего Мирлинда Даку в стан московского клуба.
Даку присоединился к "Спартаку" этим летом, перейдя из казанского "Рубина". Форвард подписал контракт на три года.
Источник: Sport24
"Позор". Фанаты "Црвены Звезды" вывесили баннер против Даку в "Спартаке"
В Сербии осудили московский "Спартак" за трансфер албанского форварда Мирлинда Даку.
Фото: ФК "Спартак"