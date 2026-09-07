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"Позор". Фанаты "Црвены Звезды" вывесили баннер против Даку в "Спартаке"

В Сербии осудили московский "Спартак" за трансфер албанского форварда Мирлинда Даку.
Фото: ФК "Спартак"
Фанаты сербского клуба "Црвена Звезда", которые обычно поддерживают отношения с болельщиками "Спартака", во время матча с "Партизаном" на стадионе в Белграде развернули баннер на русском языке: "Шиптарь в клубе — позор для Спартака". Одновременно они скандировали: "Русские и сербы — братья навсегда!".

Таким образом ультрас выразили недовольство трансфером албанского нападающего Мирлинда Даку в стан московского клуба.

Даку присоединился к "Спартаку" этим летом, перейдя из казанского "Рубина". Форвард подписал контракт на три года.

Источник: Sport24

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