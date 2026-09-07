"Локомотив" так не играл ни с кем". Талалаев признался, чем его удивил соперник

Фото: ФК "Балтика"

"Михаил Галактионов выпустил четырех больших защитников, и мы не имели преимущества вверху, поэтому попросили положить мяч вниз и сыграть более комбинационно. Это и получилось", — рассказал Талалаев.

"На мой взгляд, в первом тайме они играли не совсем в свойственный им футбол. Они так не играли до этого ни с кем", — отметил специалист.