"Локомотив" так не играл ни с кем". Талалаев признался, чем его удивил соперник

"Михаил Галактионов выпустил четырех больших защитников, и мы не имели преимущества вверху, поэтому попросили положить мяч вниз и сыграть более комбинационно. Это и получилось", — рассказал Талалаев.
Тренер подчеркнул, что до перерыва москвичи действовали непривычным для себя образом.
"На мой взгляд, в первом тайме они играли не совсем в свойственный им футбол. Они так не играли до этого ни с кем", — отметил специалист.
При этом Талалаев остался недоволен не только результатом, но и действиями некоторых футболистов, появившихся на замену. По его словам, каждый игрок "Балтики" должен выкладываться на 100% независимо от количества предоставленного ему игрового времени.
Победный мяч "Локомотив" забил на 85-й минуте. После семи туров "Балтика" с 10 очками занимает седьмое место в таблице. Следующий матч команда Талалаева проведет 12 сентября на выезде против "Факела".
Источник: "Матч ТВ"