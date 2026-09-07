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"Локомотив" так не играл ни с кем". Талалаев признался, чем его удивил соперник

Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев заявил, что "Локомотив" неожиданно изменил привычный футбол и заставил калининградцев корректировать план по ходу матча.
Фото: ФК "Балтика"
"Балтика" уступила "Локомотиву" со счетом 0:1 в домашней встрече седьмого тура РПЛ. По словам Талалаева, первоначальный план его команды не сработал из-за выбранной Михаилом Галактионовым тактики.

"Михаил Галактионов выпустил четырех больших защитников, и мы не имели преимущества вверху, поэтому попросили положить мяч вниз и сыграть более комбинационно. Это и получилось", — рассказал Талалаев.

Тренер подчеркнул, что до перерыва москвичи действовали непривычным для себя образом.

"На мой взгляд, в первом тайме они играли не совсем в свойственный им футбол. Они так не играли до этого ни с кем", — отметил специалист.

При этом Талалаев остался недоволен не только результатом, но и действиями некоторых футболистов, появившихся на замену. По его словам, каждый игрок "Балтики" должен выкладываться на 100% независимо от количества предоставленного ему игрового времени.

Победный мяч "Локомотив" забил на 85-й минуте. После семи туров "Балтика" с 10 очками занимает седьмое место в таблице. Следующий матч команда Талалаева проведет 12 сентября на выезде против "Факела".

Источник: "Матч ТВ"

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