"Рома" не удержала победу над "Фенербахче"

"Фенербахче" и "Рома" не выявили победителя в первом туре общего этапа Лиги чемпионов.

УЕФА

Матч в Стамбуле завершился со счётом 1:1. Первого гола зрителям пришлось ждать до 39-й минуты. Полузащитник Бриан Кристанте вывел римлян вперёд, благодаря чему гости ушли на перерыв с минимальным преимуществом.



"Фенербахче" ответил вскоре после возобновления игры. На 48-й минуте защитник турецкого клуба Арчи Браун сравнял счёт. Оставшееся время команды провели без забитых мячей.