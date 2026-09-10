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"Рома" не удержала победу над "Фенербахче"

"Фенербахче" и "Рома" не выявили победителя в первом туре общего этапа Лиги чемпионов.
УЕФА
Матч в Стамбуле завершился со счётом 1:1. Первого гола зрителям пришлось ждать до 39-й минуты. Полузащитник Бриан Кристанте вывел римлян вперёд, благодаря чему гости ушли на перерыв с минимальным преимуществом.

"Фенербахче" ответил вскоре после возобновления игры. На 48-й минуте защитник турецкого клуба Арчи Браун сравнял счёт. Оставшееся время команды провели без забитых мячей.

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