Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Барнаул
0 - 2 0 2
ЧелябинскЗавершен
Луки-Энергия
2 - 1 2 1
УралЗавершен
Шинник
19:30
ТорпедоНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
ПСВ
19:45
ШахтерНе начат
Фенербахче
19:45
РомаНе начат
Комо
22:00
РБ ЛейпцигНе начат
Славия
22:00
ЛансНе начат
Бавария
22:00
Буде-ГлимтНе начат
Манчестер Юнайтед
22:00
СабахНе начат

Названа причина, по которой "Краснодар" не подписал экс-вингера сборной Португалии - источник

Стало известно, почему сорвался переход экс-футболиста сборной Португалии в "Краснодар".
Фото: Getty Images
По информации источника, "быки" согласовали с Желсоном Мартиншем условия личного контракта. Однако "Краснодар" не смог достичь договоренности по трансферу с "Олимпиакосом".

Мартинш выступает в составе греческого клуба с начала января 2024 года. В текущем сезоне за клуб правый вингер провел 7 матчей, результативными действиями не отличился. Трансферная стоимость 31-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.

На счету нападающего 21 встреча и 5 результативных передач за основную сборную Португалии.

Источник: Sport24

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится