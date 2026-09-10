По информации источника, "быки" согласовали с Желсоном Мартиншем условия личного контракта. Однако "Краснодар" не смог достичь договоренности по трансферу с "Олимпиакосом".
Мартинш выступает в составе греческого клуба с начала января 2024 года. В текущем сезоне за клуб правый вингер провел 7 матчей, результативными действиями не отличился. Трансферная стоимость 31-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 2,5 миллиона евро.
На счету нападающего 21 встреча и 5 результативных передач за основную сборную Португалии.
Источник: Sport24
Названа причина, по которой "Краснодар" не подписал экс-вингера сборной Португалии - источник
Стало известно, почему сорвался переход экс-футболиста сборной Португалии в "Краснодар".
Фото: Getty Images