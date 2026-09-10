Казанский клуб договорился об аренде 22-летнего полузащитника московского "Динамо", при этом соглашение предусматривает возможность последующего выкупа футболиста.
Инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале утверждает, что за аренду Бабаева москвичи получат 100 миллионов рублей. Ранее хавбек мог оказаться в махачкалинском "Динамо", однако сторонам не удалось согласовать условия перехода.
"Рубин" арендовал полузащитника "Динамо" - источник
Ульви Бабаев продолжит сезон-2026/27 в "Рубине".
Фото: ФК "Динамо"