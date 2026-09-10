Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Динамо Барнаул
0 - 2 0 2
ЧелябинскЗавершен
Луки-Энергия
2 - 1 2 1
УралЗавершен
Шинник
2 - 0 2 0
ТорпедоЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
ПСВ
1 - 1 1 1
ШахтерЗавершен
Фенербахче
1 - 1 1 1
РомаЗавершен
Комо
0 - 0 0 0
РБ Лейпциг1 тайм
Славия
0 - 0 0 0
Ланс1 тайм
Бавария
0 - 0 0 0
Буде-Глимт1 тайм
Манчестер Юнайтед
0 - 0 0 0
Сабах1 тайм

"Рубин" арендовал полузащитника "Динамо" - источник

Ульви Бабаев продолжит сезон-2026/27 в "Рубине".
Фото: ФК "Динамо"
Казанский клуб договорился об аренде 22-летнего полузащитника московского "Динамо", при этом соглашение предусматривает возможность последующего выкупа футболиста.

Инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале утверждает, что за аренду Бабаева москвичи получат 100 миллионов рублей. Ранее хавбек мог оказаться в махачкалинском "Динамо", однако сторонам не удалось согласовать условия перехода.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится