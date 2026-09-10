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ПСВ дома сыграл вничью с "Шахтёром" в Лиге чемпионов

ПСВ и "Шахтёр" поделили очки в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов.
УЕФА
Встреча в Эйндховене завершилась со счётом 1:1. Гости вышли вперёд перед самым перерывом. На 45-й минуте отличился венесуэльский полузащитник "Шахтёра" Глейкер Мендоса.

ПСВ понадобилось всего три минуты после начала второго тайма, чтобы восстановить равенство. Автором ответного мяча на 48-й минуте стал защитник Серджиньо Дест. До финального свистка счёт больше не изменился.

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