ПСВ дома сыграл вничью с "Шахтёром" в Лиге чемпионов

ПСВ и "Шахтёр" поделили очки в матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов.

УЕФА

Встреча в Эйндховене завершилась со счётом 1:1. Гости вышли вперёд перед самым перерывом. На 45-й минуте отличился венесуэльский полузащитник "Шахтёра" Глейкер Мендоса.



ПСВ понадобилось всего три минуты после начала второго тайма, чтобы восстановить равенство. Автором ответного мяча на 48-й минуте стал защитник Серджиньо Дест. До финального свистка счёт больше не изменился.