Заболотный о допинг-пробе: дикая и нелепая случайность

Фото: ФК "СКА-Ростов"

"Такая вот дикая и нелепая случайность. Но я с себя ответственности не снимаю. Каждый спортсмен должен внимательно читать, что употребляет, чтобы избежать таких ситуаций. Я за свою безалаберность поплатился шестью месяцами без профессионального футбола", — добавил Заболотный.