Заболотный о допинг-пробе: дикая и нелепая случайность

Когда запас лекарства начал заканчиваться, Заболотный попросил бывшую супругу приобрести его в Турции. Однако вместе с обычным "Атакандом" она купила "Атаканд Плюс", содержащий диуретик.
"Эти таблетки просто смешались у меня в таблетнице, поскольку совершенно одинаковые по цвету и форме. На протяжении шести-семи лет я употребляю одни и те же таблетки и уже настолько автоматизировал процесс, что и подумать не мог о каком-то допинге", — рассказал футболист.
Первую проверку РУСАДА в октябре Заболотный прошел без проблем. Однако во время следующего тестирования в апреле в его пробе обнаружили запрещенное вещество.
"Такая вот дикая и нелепая случайность. Но я с себя ответственности не снимаю. Каждый спортсмен должен внимательно читать, что употребляет, чтобы избежать таких ситуаций. Я за свою безалаберность поплатился шестью месяцами без профессионального футбола", — добавил Заболотный.
Источник: "Чемпионат"