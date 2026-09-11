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Заболотный о допинг-пробе: дикая и нелепая случайность

Бывший нападающий "Спартака" Антон Заболотный рассказал, что запрещенное вещество попало в его организм из-за случайно купленного лекарства.
Фото: ФК "СКА-Ростов"
По словам Заболотного, еще в 2019–2020 годах у него диагностировали аритмию и экстрасистолию. Для снижения давления врачи назначили ему препарат "Атаканд", который футболист принимал на протяжении нескольких лет.

Когда запас лекарства начал заканчиваться, Заболотный попросил бывшую супругу приобрести его в Турции. Однако вместе с обычным "Атакандом" она купила "Атаканд Плюс", содержащий диуретик.

"Эти таблетки просто смешались у меня в таблетнице, поскольку совершенно одинаковые по цвету и форме. На протяжении шести-семи лет я употребляю одни и те же таблетки и уже настолько автоматизировал процесс, что и подумать не мог о каком-то допинге", — рассказал футболист.

Первую проверку РУСАДА в октябре Заболотный прошел без проблем. Однако во время следующего тестирования в апреле в его пробе обнаружили запрещенное вещество.

"Такая вот дикая и нелепая случайность. Но я с себя ответственности не снимаю. Каждый спортсмен должен внимательно читать, что употребляет, чтобы избежать таких ситуаций. Я за свою безалаберность поплатился шестью месяцами без профессионального футбола", — добавил Заболотный.

Источник: "Чемпионат"

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