Орлов назвал причину негатива к судейству матчей "Зенита": это зависть

По мнению комментатора, часть споров возникла из-за телевизионной картинки. Орлов отметил, что не все ракурсы позволяли точно оценить столкновение, тогда как камера со стороны ворот "Зенита" хорошо показала контакт между футболистами.
"Другие картинки и сформировали у некоторых специалистов оптический обман", — отметил Орлов.
При этом комментатор объяснил большое количество негативных оценок не только сложностью эпизода.
"Увы, это элементарная предвзятость, порожденная завистью к "Зениту". Конечно, бывают судейские ошибки и в пользу петербургской команды, однако подобных случаев гораздо меньше. Вот, например, почему не назначили очевидный пенальти за удар в лицо Соболева в матче с ЦСКА?" — заявил Орлов.
Источник: Bobsoccer