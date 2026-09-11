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Орлов назвал причину негатива к судейству матчей "Зенита": это зависть

Комментатор Геннадий Орлов считает, что многие спорные решения арбитров в пользу "Зенита" получают чрезмерную критику из-за предвзятого отношения к петербургскому клубу.
Фото: ФК "Зенит"
Орлов прокомментировал эпизод матча "Зенита" с "Факелом", в котором арбитр назначил пенальти после столкновения Равиля Нетфуллина с Ярославом Кондаковым. Позднее ЭСК признала решение судьи верным.

По мнению комментатора, часть споров возникла из-за телевизионной картинки. Орлов отметил, что не все ракурсы позволяли точно оценить столкновение, тогда как камера со стороны ворот "Зенита" хорошо показала контакт между футболистами.

"Другие картинки и сформировали у некоторых специалистов оптический обман", — отметил Орлов.

При этом комментатор объяснил большое количество негативных оценок не только сложностью эпизода.

"Увы, это элементарная предвзятость, порожденная завистью к "Зениту". Конечно, бывают судейские ошибки и в пользу петербургской команды, однако подобных случаев гораздо меньше. Вот, например, почему не назначили очевидный пенальти за удар в лицо Соболева в матче с ЦСКА?" — заявил Орлов.

Источник: Bobsoccer

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