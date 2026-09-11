Ришарлисон готов пойти на крайние меры ради ухода из "Тоттенхэма" — СМИ

Нападающий "Тоттенхэма" Ришарлисон рассматривает возможность через суд расторгнуть контракт с лондонским клубом и сменить команду уже зимой.

Фото: Getty Images

Будущее 29-летнего бразильца в "Тоттенхэме" оказалось под вопросом. Ранее главный тренер команды Роберто Де Дзерби сообщил, что форвард выразил желание покинуть клуб.



Как утверждает The Athletic, Ришарлисон опасается остаться без регулярной игровой практики. В связи с этим футболист рассматривает вариант с обращением в суд для досрочного расторжения соглашения. Его действующий контракт с лондонцами рассчитан до лета 2027 года.



Интерес к нападающему уже проявляет "Васко да Гама", сообщает Planeta do Futebol. Однако возвращение в Бразилию не является приоритетным вариантом для самого Ришарлисона. Форвард хотел бы продолжить карьеру в Европе либо перебраться в чемпионат Саудовской Аравии.



Источник: The Athletic, Planeta do Futebol