Шнякин объяснил ненависть к "Зениту": раньше она была обращена к "Спартаку"

Фото: Анатолий Медведь/РИА Новости

"Но ведь они и породили эту конкуренцию, потому что достижения "Спартака" раздражали всех и в Петербурге, и в Москве, поэтому стали совершенно по-другому наращивать мышцы ЦСКА и "Зенит", — добавил он.