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Шнякин объяснил ненависть к "Зениту": раньше она была обращена к "Спартаку"

Комментатор Дмитрий Шнякин заявил, что нынешнее отношение многих болельщиков к "Зениту" раньше испытывал на себе доминировавший в российском футболе "Спартак".
Фото: Анатолий Медведь/РИА Новости
По мнению Шнякина, молодые поклонники футбола могут не помнить времена, когда главным раздражителем для соперников был именно "Спартак". Комментатор связал это с многочисленными успехами красно-белых.

"Молодые болельщики могут не понять, но та ненависть, которая сейчас обращена к "Зениту", раньше была к "Спартаку". Понятно, что сейчас за "Спартак" болеет больше всего людей, это передается по ДНК, даже если команда десятилетие трофеи не берет", — заявил Шнякин.

Комментатор считает, что длительное доминирование красно-белых в итоге подстегнуло конкурентов и повлияло на развитие ЦСКА и "Зенита".

"Но ведь они и породили эту конкуренцию, потому что достижения "Спартака" раздражали всех и в Петербурге, и в Москве, поэтому стали совершенно по-другому наращивать мышцы ЦСКА и "Зенит", — добавил он.

При Олеге Романцеве "Спартак" выиграл чемпионат России в 1992, 1993 и 1994 годах, а затем еще пять раз подряд становился сильнейшим клубом страны в период с 1996 по 2001 год.

Источник: YouTube-канал "МЯЧ RU"

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