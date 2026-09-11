Шнякин объяснил ненависть к "Зениту": раньше она была обращена к "Спартаку"

"Молодые болельщики могут не понять, но та ненависть, которая сейчас обращена к "Зениту", раньше была к "Спартаку". Понятно, что сейчас за "Спартак" болеет больше всего людей, это передается по ДНК, даже если команда десятилетие трофеи не берет", — заявил Шнякин.
Комментатор считает, что длительное доминирование красно-белых в итоге подстегнуло конкурентов и повлияло на развитие ЦСКА и "Зенита".
"Но ведь они и породили эту конкуренцию, потому что достижения "Спартака" раздражали всех и в Петербурге, и в Москве, поэтому стали совершенно по-другому наращивать мышцы ЦСКА и "Зенит", — добавил он.
При Олеге Романцеве "Спартак" выиграл чемпионат России в 1992, 1993 и 1994 годах, а затем еще пять раз подряд становился сильнейшим клубом страны в период с 1996 по 2001 год.
Источник: YouTube-канал "МЯЧ RU"