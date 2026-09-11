Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
Крылья Советов
18:00
РодинаНе начат

Сегодня стартует 8-й тур РПЛ: "Крылья Советов" и "Родина" начнут свой матч в 18:00

В пятницу, 11 сентября, матчем "Крыльев Советов" и "Родины" стартует 8-й тур Российской Премьер-лиги.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"
Программа очередного тура чемпионата России откроется сегодня противостоянием "Крыльев Советов" и "Родины". Остальные семь матчей состоятся в течение выходных.

В субботу, 12 сентября, болельщиков ждут сразу четыре встречи. "Факел" примет "Балтику", "Зенит" сыграет дома с "Локомотивом", московское "Динамо" встретится с "Оренбургом", а ЦСКА проведет матч против "Рубина".

Завершится тур в воскресенье, 13 сентября. "Ахмат" сыграет с махачкалинским "Динамо", "Спартак" примет "Ростов", а "Краснодар" встретится с "Акроном".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится