Программа очередного тура чемпионата России откроется сегодня противостоянием "Крыльев Советов" и "Родины". Остальные семь матчей состоятся в течение выходных.
В субботу, 12 сентября, болельщиков ждут сразу четыре встречи. "Факел" примет "Балтику", "Зенит" сыграет дома с "Локомотивом", московское "Динамо" встретится с "Оренбургом", а ЦСКА проведет матч против "Рубина".
Завершится тур в воскресенье, 13 сентября. "Ахмат" сыграет с махачкалинским "Динамо", "Спартак" примет "Ростов", а "Краснодар" встретится с "Акроном".
Сегодня стартует 8-й тур РПЛ: "Крылья Советов" и "Родина" начнут свой матч в 18:00
В пятницу, 11 сентября, матчем "Крыльев Советов" и "Родины" стартует 8-й тур Российской Премьер-лиги.
Фото: Александр Сафонов, "Чемпионат"