Заболотный - об игроке "Спартаке": ему пофиг, где играть, лишь бы играть

- Мне кажется, он такой парень, которому пофиг, где играть, - лишь бы играть. Жедсон хорошо справлялся на нескольких позициях. Наверное, по его ценнику можно подумать, что он не настолько делает результат в "Спартаке". Но он важная часть команды, - приводит слова Заболотного "Чемпионат".
Фернандеш представляет красно-белых с лета 2025 года, а его соглашение рассчитано до 2029-го. В нынешнем розыгрыше РПЛ хавбек провёл шесть матчей без голов и результативных передач. Его рыночная стоимость оценивается в 16 миллионов евро.
После семи туров "Спартак" набрал 13 очков и занимает четвёртое место.