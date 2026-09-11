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Заболотный - об игроке "Спартаке": ему пофиг, где играть, лишь бы играть

Бывший нападающий "Спартака" Антон Заболотный оценил роль Жедсона Фернандеша в московской команде.
Фото: ФК "Спартак"
В последних встречах португальский полузащитник используется на правом фланге обороны.

- Мне кажется, он такой парень, которому пофиг, где играть, - лишь бы играть. Жедсон хорошо справлялся на нескольких позициях. Наверное, по его ценнику можно подумать, что он не настолько делает результат в "Спартаке". Но он важная часть команды, - приводит слова Заболотного "Чемпионат".

Фернандеш представляет красно-белых с лета 2025 года, а его соглашение рассчитано до 2029-го. В нынешнем розыгрыше РПЛ хавбек провёл шесть матчей без голов и результативных передач. Его рыночная стоимость оценивается в 16 миллионов евро.

После семи туров "Спартак" набрал 13 очков и занимает четвёртое место.

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