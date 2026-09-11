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Гаранин высказался о возможном будущем Батракова после "Галатасарая"

Российский тренер Вадим Гаранин считает, что следующим этапом карьеры Алексея Батракова после "Галатасарая" мог бы стать один из ведущих европейских чемпионатов.
Фото: Getty Images
Гаранин полагает, что игровые качества россиянина соответствуют футболу испанских клубов, однако важным фактором станет его способность выдерживать более высокие нагрузки и интенсивность.

- Наверное, испанский. Возможно, еще итальянская Серия А. В том же "Комо" играют как раз в Лёшкин футбол. В Испании любой команде он бы пригодился. Вопрос мощностных проявлений. Там мощнее чемпионат, и если Леха выдержит этот темп и интенсивность, то почему бы и нет? - передаёт слова Гаранина "Матч ТВ".

В Турцию Батраков перебрался в августе. После подписания долгосрочного соглашения с "Галатасараем" полузащитник провёл три встречи, пока не отметившись голами и результативными передачами. 13 сентября его команда примет "Коджаелиспор".

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