Тарханов спрогнозировал, с каким счетом завершится матч "Зенит" - "Локомотив"

Фото: ФК "Зенит"

Конечно, не дело Пиняева играть на острие атаки. Еще больше вопросов к назначению 27-летнего арбитра на такую игру, который просто попадет под давление игроков и скамеек. Как бы то ни было, поставлю на 3:1 в пользу "Зенита", - сказал Тарханов.