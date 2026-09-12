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Тарханов спрогнозировал, с каким счетом завершится матч "Зенит" - "Локомотив"

Известный российский тренер Александр Тарханов в интервью для Rusfootball.info дал прогноз на центральный матч 8-го тура РПЛ "Зенит" - "Локомотив".
Фото: ФК "Зенит"
- Понятно, "Зенит" не в лучшем психологическом состоянии после поражения от ЦСКА. Но, думаю, Семак справится с настроем, хотя и сам был не в своей тарелке. Задачу первое место никто не отменял. Но очень медленно играют, что Венделом, что без. Потерялся Педро, что с молодыми бразильцами после быстрого взлета часто случается.

Вообще мало обыгрывают один в один. Хотя с армейцами фрагментами взрывались, так что игра потихоньку налаживается. Возможно при такой оборонительной линии стоит сыграть с одним опорным и двумя инсайдами.

Понятно, большая интрига в том, сыграет ли против своих бывших Мостовой. Я противник всякого рода договоренностей между клубами на сей счет. Если футболист продан, никаких ограничений быть не должно. Второй вопрос, готов ли играть в старте Комличенко.
Конечно, не дело Пиняева играть на острие атаки. Еще больше вопросов к назначению 27-летнего арбитра на такую игру, который просто попадет под давление игроков и скамеек. Как бы то ни было, поставлю на 3:1 в пользу "Зенита", - сказал Тарханов.

Автор: Михаил Пукшанский.

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