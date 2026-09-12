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ЭСК: судья правильно удалил Тюкавина в матче "Динамо" - "Спартак"

Экспертно-судейская комиссия РФС разобрала момент с удалением Константина Тюкавина в матче 7 тура РПЛ со "Спартаком".
Фото: ФК "Динамо"
- Судья правильно удалил с поля игрока "Динамо" Константина Тюкавина. Мотивировка: Константин Тюкавин умышленно наносит удар сопернику рукой вне игрового эпизода и борьбы за мяч.
Действие квалифицируется как применение чрезмерной силы, а сам поступок – как агрессивное поведение, - сообщается на сайте РФС.

В седьмом туре Российской Премьер-Лиги московское "Динамо" на домашнем стадионе одержало победу над столичным "Спартаком" со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе хозяев отметились Артур Гомес и Ярослав Гладышев, в составе красно-белых - Данил Пруцев.

На 72-й минуте встречи форвард бело-голубых Константин Тюкавин ударил локтем в грудь защитника гостей Александера Джику - главный арбитр показал нападающему красную карточку, футболист пропустит матч 8-го тура чемпионата России.

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