Олейников кинул «Рубин», Головин не надумал возвращаться, а легионеры испугались ехать в Россию. Итоги летнего ТО

Главные переходы летнего ТО – «Зенит» приобрел форварда, «Краснодар» нашел забивного вингера
Одним из главных трансферов, конечно же, стал переход Фелипе Аугусто из «Трабзонспора» в петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые заплатили за 22-летнего форварда € 15 млн, но пока что бразилец не может выиграть конкуренцию у раззабивавшегося Александра Соболева.
Хотя сделка изначально выглядела рискованной – нападающий провел лишь один хороший сезон в Турции с 15-ю забитыми мячами. Но футболист еще молод, поэтому петербуржцы наверняка смогут без проблем перепродать его. К тому же, петербуржцам удалось найти замену стареющему Вильмару Барриосу – «Зенит» выкупил у «Локомотива» всего за € 5,2 млн Артема Карпукаса. В условиях ужесточения лимита – это очень выгодное приобретение.
К ключевым переходам этого лета следует отнести и переезд Мирлинда Даку из «Рубина» в «Спартак». Албанский форвард давно перерос уровень команды, борющейся за попадание в первую восьмерку – стабильно забивал минимум десять мячей за сезон. И тут важно отметить, что интерес к нападающему проявляли многие клубы, в том числе – с Ближнего Востока, но борьбу выиграли красно-белые. Проверенный временем элитный страйкер точно не помешает в чемпионской гонке. К тому же, € 11 млн за такого игрока – несколько заниженная цена.
Отличился и «Краснодар», сходу заменивший ушедшего Виктора Са. На юг России из «Крузейро» приехал Кристиан – за 25-ти летнего бразильца заплатили € 9,6 млн, и вингер сходу начал давать результат. Забил «Рубину» в дебютном матче и оформил победный мяч в ворота «Ахмата», а еще – отличился голевыми передачами в играх с «Факелом» и «Ростовом».
Главной сделкой «на выход», конечно же, является переход Алексея Батракова из «Локомотива» в «Галатасарай» за € 25 млн. Кроме того, красно-зелены получат солидный процент с перепродажи россиянина. Стоит отметить и «Краснодар», который забрал у «Локомотива» Дмитрия Воробьева на подмену Джону Кордобе всего за € 7,3 млн.
Российские клубы провалились на зарубежном рынке: легионеры отказывались ехать в РПЛ, опасались из-за последних новостей и отдавали предпочтение другим клубам
Но есть и сделки, оставшиеся лишь в мечтах болельщиков и на страничках в социальных сетях инсайдеров. Одна из таких – Александр Головин и его возможный переход в «Спартак» или «Зенит». Петербуржцы, по информации журналиста Ивана Карпова, следили за россиянином – но об интересе сине-бело-голубых к игроку сообщается чуть ли не каждое трансферное окно.
Куда интереснее, что за Головиным охотился «Спартак» и даже предлагал монегаскам € 19 млн, но воспитанник красно-синих говорил, что не станет носить футболку с ромбом на груди. В итоге футболист сборной России остался в Лиге 1.
Действующий чемпион России не смог подписать и другого россиянина – долго охотился за Константином Тюкавиным и по разным данным предлагал € 25-30 млн, но «Динамо» наотрез отказалось продавать своего лидера. Немало провалов собралось и на зарубежном рынке полузащитник «Ботафого» Данило попросил бразильцев не продавать его «Зениту», не изъявил желание перебраться в Санкт-Петербург и форвард «Палмейраса» Флако Лопес.
При этом сине-бело-голубые до последнего пытались продать Луиса Энрике – вингер был интересен и бразильским клубам, и европейским – в частности, итальянской «Роме». Но римляне не успели договориться с петербуржцами – в Италии закрылось трансферное окно, а остальные претенденты на игрока предлагали уж слишком маленькие суммы.
Но и у других клубов хватает неудачного опыта. Можно вспомнить о московском «Динамо», которое привезло в Москву вингеров Гонсало Плату и Матеуса Мартинса, но оба легионера провалили медосмотр и отправились в Бразилию. Суммарно бело-голубые могли заплатить за новичков € 17 млн, но не судьба.
«Спартак» так и не привез вингера Роберто Альварадо – «Гвадалахара» запросила за футболиста $ 20 млн, а сам игрок отказался ехать в Россию. Сорвались и другие сделки, как и у ЦСКА, который так и не смог подписать нападающего: Брайан Родригес из «Америки» решил продлить контракт с мексиканским клубом, «Гёзтепе» в последний момент задрал цену на Жуана чуть ли не в полтора раза, а Банза испугался переезда из-за нестабильной обстановки в стране. Симона отговорила от перехода семья, которую встревожили последние сводки геополитических новостей.
Но самый абсурдный срыв перехода получился у «Рубина». Иван Олейников уже приехал из Самары в Казань, прошелся по базе, сфотографировался с игровой футболкой и пообщался с президентом «Рубина»... А затем перешел в ЦСКА! Родной клуб, более выгодные финансовые условия и, возможно, агенты сделали свое дело. Иронично, что уже в восьмом туре полузащитнику предстоит дебютировать за красно-синих в игре с казанцами.
Кто потратился больше всех, кому удалось сэкономить и какую команду разобрали больше остальных этим летом?
Немного сухих цифр. Больше всех на новичков потратился петербургский «Зенит» - € 25,2 млн, согласно данным интернет-портала Transfermarkt, меньше всех же воронежский «Факел» - € 120 тыс. При этом состав воронежцев пополнили шесть игроков: за Максима Турищева «огнеопасные» заплатили «Ростову» те самые € 120 тыс, двоих подписали на правах свободных агентов, еще троих – взяли в аренду.
Наибольшее количество трансферов «на вход» провернул «Оренбург» – в команду пришли десять новичков: заплатили € 800 тыс за полузащитника Роберта Мехию, € 700 тыс за правого защитника Максима Сивиса, € 660 тыс за полузащитника Дмитрия Васильева и € 170 тыс за Антона Лушакова, а центральный защитник Жоао Силва приехал свободным агентом. Остальных удалось арендовать.
Большая перестройка произошла и у «Рубина» с «Краснодаром» – казанцы и южане отпустили этим летом по 18 игроков. Вице-чемпион России заработал на этом € 23,15 млн, а команда Франка Артиги - € 12,36 млн.
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Фотоматериалы: ФК «Зенит», ФК «Рубин», Global Look Press.