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Мостовой: "Зенит" выпадет из чемпионской гонки, если проиграет "Локомотиву"

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой в беседе с Rusfootball.info поделился ожиданиями от встречи "Локомотива" с "Зенитом" в восьмом туре РПЛ.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"
"В этом матче сложно назвать фаворита, игра на три результата. Учитывая то, какой сейчас плохой "Зенит", я не удивлюсь, если "Локомотив" выиграет и заберет три очка. Им сейчас отступать некуда. Уверен, они будут биться. А "Зенит" пока вообще не впечатляет. Если они проиграют "Локомотиву", то выпадут из чемпионской гонки. 12 очков вряд ли они смогут отыграть", — сказал Мостовой.

Перед восьмым туром "Зенит" с 12 очками занимает пятое место в чемпионате России. "Локомотив" набрал шесть баллов и располагается на 13-й строчке.

Rusfootball.info

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