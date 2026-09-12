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Экс-форвард "Спартака": не понимаю тех, кто уже стал записывать красно-белых в чемпионы

Бывший футболист "Спартака" Александр Ширко высказался о текущем выступлении команды в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
Александр Ширко не уверен, что красно-белые финишируют в чемпионате на первой строчке.

"Не понимаю тех, кто уже стал записывать "Спартак" в чемпионы. Прошло всего семь туров. Команда выдала хороший отрезок на старте, но потом в результатах начался спад.
Может, он продлится ещё дольше, впереди у команды непростые соперники. "Спартак" будет терять очки в этом сезоне, до конца чемпионата много времени", - сказал Ширко Metaratings.

На данный момент московский "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 13 очков в семи встречах. Подопечные Хуана Карлоса Карседо одержали 4 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения в чемпионате.

Следующий матч красно-белых состоится завтра, 13 сентября. Команда встретится с "Ростовом" в 8-м туре РПЛ.

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