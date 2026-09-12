Экс-форвард "Спартака": не понимаю тех, кто уже стал записывать красно-белых в чемпионы

"Не понимаю тех, кто уже стал записывать "Спартак" в чемпионы. Прошло всего семь туров. Команда выдала хороший отрезок на старте, но потом в результатах начался спад.Может, он продлится ещё дольше, впереди у команды непростые соперники. "Спартак" будет терять очки в этом сезоне, до конца чемпионата много времени", - сказал Ширко Metaratings.
На данный момент московский "Спартак" занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 13 очков в семи встречах. Подопечные Хуана Карлоса Карседо одержали 4 победы, 1 раз сыграли вничью и потерпели 2 поражения в чемпионате.
Следующий матч красно-белых состоится завтра, 13 сентября. Команда встретится с "Ростовом" в 8-м туре РПЛ.