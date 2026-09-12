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Стало известно, сколько хочет зарабатывать в ЦСКА экс-форвард "МЮ" Марсьяль

Стало известно, сколько хочет получать в России экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяль.
Фото: GETTY IMAGES
По информации источника, Антони Марсьяль хочет зарабатывать в ЦСКА 4,3 миллиона евро в год - в профайле нападающего указано, что француз готов к переезду в Россию на оклад 3 миллиона евро в год чистыми.

Ранее сообщалось, что ЦСКА предложили услуги экс-форварда "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьяля, который на данный момент является свободным агентом. В прошлом сезоне он выступал за мексиканский "Монтеррей" - вышел на поле в 20 матчах и записал на свой счет один забитый мяч и три голевые передачи. Также ранее он был игроком "Севильи", АЕКа, "Монако" и "Лиона". В декабре форварду исполнится 31 год.

Источник: телеграм-канал журналиста Ивана Карпова.

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