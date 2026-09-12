"Факел" - "Балтика": стали известны составы команд на матч 8 тура РПЛ. Кокшаров выйдет с первых минут

Воронежский "Факел" и калининградская "Балтика" объявили стартовые составы на матч 8 тура чемпионата России.

Сегодня, 12 сентября, воронежский "Факел" примет на домашнем стадионе калининградскую "Балтику" в матче 8 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. На данный момент команда Олега Василенко занимает последнее место в турнирной таблице с 2 набранными очками, калининградцы располагаются на седьмой строчке с 10 баллами в своем активе.