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"Факел" - "Балтика": стали известны составы команд на матч 8 тура РПЛ. Кокшаров выйдет с первых минут

Воронежский "Факел" и калининградская "Балтика" объявили стартовые составы на матч 8 тура чемпионата России.

Сегодня, 12 сентября, воронежский "Факел" примет на домашнем стадионе калининградскую "Балтику" в матче 8 тура Российской Премьер-Лиги, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. На данный момент команда Олега Василенко занимает последнее место в турнирной таблице с 2 набранными очками, калининградцы располагаются на седьмой строчке с 10 баллами в своем активе.

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