Шварц - о новичке "Динамо" Гутьерресе: я счастлив, что он к нам присоединился

Фото: ФК "Динамо"

- Он отыграл 60 минут в последней встрече перед переходом в " Динамо ". Он находится в хорошем тонусе, провел за нас три тренировки. Но ему нужно время для адаптации. Хочу отметить его профессиональное отношение к делу. Я счастлив, что он к нам присоединился, - цитирует тренера "Матч ТВ"

По словам специалиста, новичок находится в хорошем физическом состоянии, однако ему потребуется время на адаптацию, при этом Шварц уже отметил профессиональный подход чилийца к работе.Гутьеррес появился на поле на 84-й минуте. "Динамо" объявило о переходе 22-летнего футболиста из "Индепендьенте" 9 сентября, заключив с ним контракт до конца сезона-2030/31. После победы над "Оренбургом" москвичи с 16 очками занимают второе место в РПЛ.