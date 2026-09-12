Арройо объяснил, почему "Рубину" не удалось победить ЦСКА

- Ребята бились и прилагали все усилия для того, чтобы воспользоваться преимуществом и одержать победу. Нужно понимать, что нам противостоял очень серьезный соперник, но ничего страшного. Не опускаем руки, двигаемся в том же направлении. Я рад, что удалось помочь команде, забить гол. Как минимум удалось добиться ничьей. Двигаемся в том же духе, - сказал игрок в эфире "Матч ТВ".
Арройо забил ответный мяч и был признан лучшим игроком встречи. С 15-й минуты "Рубин" играл в большинстве после удаления у ЦСКА Матеуса Рейса. Казанцы набрали 11 очков и занимают восьмое место в таблице РПЛ.