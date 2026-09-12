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Шварц заявил, что гордится "Динамо" после победы над "Оренбургом"

Наставник "Динамо" Сандро Шварц заявил, что гордится своей командой после победы над "Оренбургом" (1:0) в матче восьмого тура РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"
По словам специалиста, бело-голубым пришлось преодолеть несколько сложностей по ходу встречи, включая нереализованный пенальти, однако поздний победный гол стал заслуженной наградой за усилия футболистов.

- Мы играли не на нашем стадионе - это не на нашей стороне. Мы могли забить в первом тайме. Во втором тайме не смогли реализовать пенальти. То, что нам удалось забить победный мяч, это заслуженно. Я горд за команду. Мы до этого одержали две победы в дерби, было непросто настроиться, - цитирует Шварца "Матч ТВ".

Единственный мяч на "РЖД Арене" на 90-й минуте забил Виктор Окишор. "Динамо" набрало 16 очков и поднялось на второе место в таблице РПЛ. Следующую встречу москвичи проведут 17 сентября в гостях с "Ростовом".

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