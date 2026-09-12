Игдисамов - о ничьей ЦСКА с "Рубином": больше разочарование

- Ну, наверное, больше разочарование. Хотелось выиграть, и, в принципе, для нас игра началась очень хорошо. Забили быстрый гол и дальше планировали атаковать. Был хороший план на игру, но, к сожалению, удаление спутало все карты, - цитирует Игдисамова "Матч ТВ".
В начале встречи ЦСКА остался вдесятером после красной карточки Матеуса Рейса. Матч в итоге завершился вничью.
По итогам восьми туров москвичи набрали 16 очков и располагаются на третьей строчке. Следующую встречу армейцы проведут 16 сентября в гостях против махачкалинского "Динамо".