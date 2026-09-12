Рейс со скандалом удалился, но ЦСКА выстоял: почему «Рубин» не воспользовался шансом?

Пенальти, удаление, толчок арбитра, две перекладины и гол с углового — для одного матча этого более чем достаточно.



Пенальти и красная за 14 минут

Матч в Москве словно решил сразу отказаться от раскачки. Уже на второй минуте Ходжа неудачно сыграл в собственной штрафной против Кисляка. После просмотра VAR Инал Танашев указал на точку, а Иван Обляков хладнокровно отправил мяч в угол. ЦСКА получил именно то начало, на которое рассчитывал. Но спустя несколько минут привычный сценарий рассыпался. Рейс в жёстком стыке с Арройо сыграл прямой ногой и сначала увидел перед собой лишь угловой.





VAR снова вмешался — и после просмотра Танашев изменил решение. Матеус получил прямую красную карточку. На этом история могла закончиться. Но бразилец решил добавить ей ещё одну главу. Покидая поле, Рейс на эмоциях подтолкнул арбитра в спину, после чего ещё некоторое время спорил с судьёй. Футболист, который и без того оставил команду в меньшинстве, фактически сам превратил собственное удаление в отдельную дисциплинарную историю. И теперь вопрос для ЦСКА уже не только в том, сколько матчей пропустит Рейс. Гораздо важнее — насколько дорого команде обойдётся его вспышка.





«Рубин» получил подарок, но не воспользовался им

После удаления логика матча была очевидной: ЦСКА должен был садиться глубже, а «



Самый опасный эпизод случился в середине тайма. Урозов великолепной передачей вскрыл оборону армейцев, Арройо пробил в перекладину, а затем после рикошета от Жоао Виктора мяч снова угодил в каркас ворот. Два попадания в одну перекладину — редкий случай, когда голкипер может практически ничего не сделать и всё равно сохранить ворота сухими. К перерыву «Рубин» владел преимуществом, но счёт оставался 1:0. Для ЦСКА это уже выглядело почти как маленькая победа.

Арройо всё-таки добрался до гола

Артига не стал ждать чуда и усилил игру двумя заменами. Самошников добавил скорости слева, Грипши — активности впереди. После перерыва казанцы действительно заиграли быстрее. И в конце концов добились своего. На 57-й минуте Юкич подал с углового, а Арройо выиграл верховую дуэль и пробил головой. Тороп, несмотря на удобную позицию, не сумел надёжно сыграть руками — мяч оказался в сетке.



Получилось символично: именно Арройо, на котором Рейс заработал свою красную карточку, стал автором ответного гола. Если эпизод с удалением был подарком для «Рубина», то спустя тайм колумбиец словно лично воспользовался этим подарком.

ЦСКА выстоял, но едва ли может быть доволен

После 1:1 игра окончательно превратилась в обмен атаками. «Рубин» выглядел убедительнее, чаще добирался до штрафной и создавал более конкретные моменты. У гостей были шансы у Сиве и Урозова, а Самошников заставил защитников ЦСКА поработать в поте лица. Армейцы отвечали эпизодами. Аззи мог стать автором победной атаки, однако слишком сильно отдал передачу на ход Лусиано Гонду. В концовке получил свои минуты и Олейников — тот самый футболист, который совсем недавно должен был оказаться в «Рубине», но в итоге выбрал ЦСКА.





Символичнее финала придумать было сложно: Олейников мог поставить эффектную точку в истории перехода, однако победного гола не случилось.

Главный вывод — не о футболе

ЦСКА сохранил беспроигрышную серию и остался в числе преследователей лидера. «Рубин» также продолжил идти без поражений. Формально обе команды получили по очку и могут занести результат в актив. Но эмоциональный центр этого матча находится совсем в другом месте.



Рейс за четверть часа успел стать одновременно участником ключевого эпизода встречи, причиной численного перевеса соперника и главным героем дисциплинарного скандала. Его удаление изменило ход матча, а поведение после красной карточки способно изменить уже ближайшее будущее самого игрока.



«Рубин» получил шанс забрать три очка у команды, которая больше часа играла вдесятером, но воспользоваться им не сумел. ЦСКА же выстоял там, где, казалось, должен был сломаться. Поэтому итоговые 1:1 — далеко не самый точный показатель происходившего на поле. Для «Рубина» это скорее упущенная возможность. Для ЦСКА — спасённое очко. А для Рейса — матч, последствия которого могут оказаться куда серьёзнее одной ничьей.



Фото: официальные сайты: ФК «Рубин», ПФК ЦСКА, РПЛ Главной фигурой встречи ЦСКА и «Рубина» неожиданно стал не авторы голов и не вратарь, а Матеус Рейс. Бразилец успел изменить сценарий игры, оставить команду в меньшинстве и устроить отдельную драму уже после красной карточки. В итоге армейцы выстояли, а казанцы упустили победу, которую долгое время, казалось, держали в руках.Матч в Москве словно решил сразу отказаться от раскачки. Уже на второй минуте Ходжа неудачно сыграл в собственной штрафной против Кисляка. После просмотра VAR Инал Танашев указал на точку, а Иван Обляков хладнокровно отправил мяч в угол. ЦСКА получил именно то начало, на которое рассчитывал. Но спустя несколько минут привычный сценарий рассыпался. Рейс в жёстком стыке с Арройо сыграл прямой ногой и сначала увидел перед собой лишь угловой.VAR снова вмешался — и после просмотра Танашев изменил решение. Матеус получил прямую красную карточку. На этом история могла закончиться. Но бразилец решил добавить ей ещё одну главу. Покидая поле, Рейс на эмоциях подтолкнул арбитра в спину, после чего ещё некоторое время спорил с судьёй. Футболист, который и без того оставил команду в меньшинстве, фактически сам превратил собственное удаление в отдельную дисциплинарную историю. И теперь вопрос для ЦСКА уже не только в том, сколько матчей пропустит Рейс. Гораздо важнее — насколько дорого команде обойдётся его вспышка.После удаления логика матча была очевидной: ЦСКА должен был садиться глубже, а « Рубин » — увеличивать давление. Так и произошло. Казанцы забрали мяч и начали методично расшатывать оборону хозяев. Однако с позиционными атаками у команды Франка Артиги возникли проблемы. Владение само по себе не превращалось в голевые моменты. ЦСКА спокойно выдерживал давление и время от времени отвечал контратаками.Самый опасный эпизод случился в середине тайма. Урозов великолепной передачей вскрыл оборону армейцев, Арройо пробил в перекладину, а затем после рикошета от Жоао Виктора мяч снова угодил в каркас ворот. Два попадания в одну перекладину — редкий случай, когда голкипер может практически ничего не сделать и всё равно сохранить ворота сухими. К перерыву «Рубин» владел преимуществом, но счёт оставался 1:0. Для ЦСКА это уже выглядело почти как маленькая победа.Артига не стал ждать чуда и усилил игру двумя заменами. Самошников добавил скорости слева, Грипши — активности впереди. После перерыва казанцы действительно заиграли быстрее. И в конце концов добились своего. На 57-й минуте Юкич подал с углового, а Арройо выиграл верховую дуэль и пробил головой. Тороп, несмотря на удобную позицию, не сумел надёжно сыграть руками — мяч оказался в сетке.Получилось символично: именно Арройо, на котором Рейс заработал свою красную карточку, стал автором ответного гола. Если эпизод с удалением был подарком для «Рубина», то спустя тайм колумбиец словно лично воспользовался этим подарком.После 1:1 игра окончательно превратилась в обмен атаками. «Рубин» выглядел убедительнее, чаще добирался до штрафной и создавал более конкретные моменты. У гостей были шансы у Сиве и Урозова, а Самошников заставил защитников ЦСКА поработать в поте лица. Армейцы отвечали эпизодами. Аззи мог стать автором победной атаки, однако слишком сильно отдал передачу на ход Лусиано Гонду. В концовке получил свои минуты и Олейников — тот самый футболист, который совсем недавно должен был оказаться в «Рубине», но в итоге выбрал ЦСКА.Символичнее финала придумать было сложно: Олейников мог поставить эффектную точку в истории перехода, однако победного гола не случилось.ЦСКА сохранил беспроигрышную серию и остался в числе преследователей лидера. «Рубин» также продолжил идти без поражений. Формально обе команды получили по очку и могут занести результат в актив. Но эмоциональный центр этого матча находится совсем в другом месте.Рейс за четверть часа успел стать одновременно участником ключевого эпизода встречи, причиной численного перевеса соперника и главным героем дисциплинарного скандала. Его удаление изменило ход матча, а поведение после красной карточки способно изменить уже ближайшее будущее самого игрока.«Рубин» получил шанс забрать три очка у команды, которая больше часа играла вдесятером, но воспользоваться им не сумел. ЦСКА же выстоял там, где, казалось, должен был сломаться. Поэтому итоговые 1:1 — далеко не самый точный показатель происходившего на поле. Для «Рубина» это скорее упущенная возможность. Для ЦСКА — спасённое очко. А для Рейса — матч, последствия которого могут оказаться куда серьёзнее одной ничьей.Фото: официальные сайты: ФК «Рубин», ПФК ЦСКА, РПЛ

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