В "Акроне" высказались о возможной отставке Благоевича

Генеральный директор "Акрона" Константин Клюшев высказался о возможной отставке Срджана Благоевича с поста главного тренера.

Фото: ФК "Акрон"

Доверие к Благоевичу есть. Мы вместе работаем, понимаем, что и как мы делаем. Для нас это первоочередно, - приводит слова Клюшева "СЭ"

По словам Клюшева, в клубе доверяют Благоевичу.- Мы уже не раз доказали, что не принимаем импульсивных решений. Свои решения мы принимаем на основе прогресса команды, который либо есть, либо нет.Срджан Благоевич является главным тренером "Акрона" с лета текущего года, ранее он занимал аналогичный пост в "Партизане", а также работал в ряде других сербских клубов.В восьмом туре чемпионата России волжане на выезде сыграли вничью с "Краснодаром" 1:1. По итогам восьми сыгранных туров тольяттинцы располагаются на 14 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с пятью набранными очками в своем активе.