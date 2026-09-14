Голкипер "Акрона" - о поведении Кордобы: какая-то клоунада

- Я ему просто по-доброму хотел как-то сказать, а он упал. Не знаю, может, он придумал злой жест с моей стороны, но его не было. У меня было такое удивление… Всё-таки это мужской вид спорта. Странный момент, но не буду его осуждать. Джон — классный форвард, хороший игрок.
Иногда такими действиями, наверное, приносят пользу команде, удаляют игрока. Я сказал арбитру, чтобы он посмотрел эпизод, что там какая-то клоунада, - приводит слова Гудиева "Чемпионат".
Вчера, 13 сентября, "Краснодар" на домашнем стадионе сыграл вничью с тольяттинским "Акроном" в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги со счетом 1:1. Забитыми мячами отметились Константин Марадишвили и Хуан Боселли.
По ходу игры голкипер тольяттинцев Виталий Гудиев и форвард южан Джон Кордоба несколько раз вступали в словесную перепалку - в одном из эпизодов колумбиец симулировал после того, как голкипер задел его перчаткой по плечу.