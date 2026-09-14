Массалыга высказался о дебютном голе за "Спартак" в РПЛ

- Положительные эмоции, рад забить дебютный гол в РПЛ и помочь команде победить.
Самое главное — это 3 очка. Буду ли проставляться за первый гол? Посмотрим, капитан подскажет, - приводит слова Массалыги "СЭ".
В восьмом туре Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" на домашнем стадионе одержал победу над "Ростовом" со счетом 3:0 - забитыми мячами отметились Жедсон Фернандеш, Пабло Солари (пенальти) и Никита Массалыга.
Никита Массалыга выступает за основную команду красно-белых с апреля 2025 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 14 матчей и записал на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.