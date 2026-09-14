Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2026/27
КАМАЗ
18:00
ЧелябинскНе начат
Спартак Кострома
18:00
НефтехимикНе начат
Шинник
18:30
УралНе начат
Велес
19:30
СочиНе начат

"Когда пришел домой, я заплакал". Бериша - об уходе из "Ахмата"

Бернард Бериша вспомнил, как он покидал "Ахмат".
Фото: ФК "Ахмат"
По словам Бериши, он не сдержал слез, покидая "Ахмат".

- Когда пришел домой, честно говоря, я заплакал. Знаешь, моей мечтой было закончить карьеру в "Ахмате".

Пусть этого не случилось, но я принял это. Президент предложил провести последний матч, но я отказался: я бы слишком разволновался, если ты понимаешь, о чем я, - приводит слова Бериши Sport24.

Бернард Бериша выступал за грозненский "Ахмат" с 2017 по 2025 год, всего он провел за клуб во всех турнирах 199 матчей и записал на свой счет 28 забитых мячей и 23 результативные передачи. На данный момент вингер является игроком албанской "Тираны", а рыночная стоимость 24-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 200 тысяч евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится