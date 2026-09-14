"Когда пришел домой, я заплакал". Бериша - об уходе из "Ахмата"

- Когда пришел домой, честно говоря, я заплакал. Знаешь, моей мечтой было закончить карьеру в "Ахмате".
Пусть этого не случилось, но я принял это. Президент предложил провести последний матч, но я отказался: я бы слишком разволновался, если ты понимаешь, о чем я, - приводит слова Бериши Sport24.
Бернард Бериша выступал за грозненский "Ахмат" с 2017 по 2025 год, всего он провел за клуб во всех турнирах 199 матчей и записал на свой счет 28 забитых мячей и 23 результативные передачи. На данный момент вингер является игроком албанской "Тираны", а рыночная стоимость 24-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 200 тысяч евро.