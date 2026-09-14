Дмитриев назвал свою главную цель в "Спартаке"

Фото: ФК "Спартак"

При этом, конечно, хочется больше играть, ещё чаще побеждать. А главная цель понятна — выиграть со " Спартаком " чемпионат, - приводит слова Дмитриева пресс-служба клуба.

По словам Дмитриева, он счастлив закрепиться в "Спартаке" и ставить цель завоевать с клубом трофей.- Я безумно счастлив, что закрепился в такой команде. Тем более что сразу удалось выиграть трофей — Кубок России. Просто замечательно!Игорь Дмитриев выступает за московский "Спартак" с лета 2024 года, всего он провел за клуб во всех турнирах 48 матчей и записал на свой счет два забитых мяча и десять голевых передач. Ранее он был игроком "Ленинградца", екатеринбургского "Урала" и самарских "Крыльев Советов". В составе красно-белых футболист стал обладателем Кубка России, контракт 22-летнего россиянина с клубом рассчитан до лета 2030 года.