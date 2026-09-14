Экс-игрок "Ахмата" вспомнил о памятном разговоре с Кадыровым: потом он улыбнулся и крепко обнял меня

- Есть хорошая история. Как-то он пришел на тренировку, когда у нас был Талалаев.
У меня была небольшая травма, и он спрашивает меня: "Эй, а почему ты не играешь?" Я объяснил, а Кадыров продолжает: "Мои дети очень хотят увидеть тебя на поле".
Не знал, что сказать — я ведь изо всех сил старался вернуться после травмы. Потом он улыбнулся и крепко меня обнял… Это был очень трогательный момент, - приводит слова Бериши Sport24.
Бернард Бериша выступал за грозненский "Ахмат" с 2017 по 2025 год, всего он провел за клуб во всех турнирах 199 матчей и записал на свой счет 28 забитых мячей и 23 результативные передачи. На данный момент вингер является игроком албанской "Тираны", а рыночная стоимость 34-летнего футболиста оценивается порталом Transfermarkt в 200 тысяч евро. На счету Бериши 25 матчей в составе национальной команды Косово и один забитый мяч.