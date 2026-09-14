Экс-игрок "Ахмата" вспомнил о памятном разговоре с Кадыровым: потом он улыбнулся и крепко обнял меня

Экс-футболист "Ахмата" Бернард Бериша вспомнил о самом памятном разговоре с Рамзаном Кадыровым.

Фото: ФК "Ахмат"

У меня была небольшая травма, и он спрашивает меня: "Эй, а почему ты не играешь?" Я объяснил, а Кадыров продолжает: "Мои дети очень хотят увидеть тебя на поле".