Российский голкипер "ПСЖ" Матвей Сафонов получил лучшую оценку среди игроков "ПСЖ" за матч 4-го тура Лиги 1 с "Брестом" (1:0) от издания L’Equipe. Игра футболиста сборной России была оценена в 8 баллов из 10.
В четвертом туре чемпионата Франции "ПСЖ" одержал победу над "Брестом" со счетом 1:0, Матвей Сафонов вышел на поле с первых минут, совершил шесть сейвов и впервые в сезоне провел матч "на ноль".
После четырех сыгранных туров парижане занимают седьмое место в турнирной таблице французской Лиги 1 с пятью набранными очками в своем активе.
Французское издание L’Equipe оценило игру Сафонова в матче с "Брестом"
Французское издание L’Equipe оценило игру Матвея Сафонова в матче "ПСЖ" с "Брестом".
Фото: Global Look Press